مدير تعليم الجيزة يوجه بالاهتمام بذوي الهمم والاستعداد لمهرجان قادرون باختلاف

وجه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الاهتمام بالطلاب من ذوي الهمم وإتاحة الفرص لهم لمزاولة كافة الأنشطة والمسابقات وتسهيل كل احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكدا أنه سيتم تكريم وتحفيز المتميزين في الأنشطة من القيادات مع أهمية التوثيق لتلك الأنشطة عن طريق إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الثاني لمهرجان قادرون باختلاف الأول لعام 2023 والذي سيقام بمجمع ملاعب السعيدية يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ فبراير .

وتضمن الاجتماع شرح الهدف من المهرجان وأهمية الأنشطة بكافة أنواعها في نجاح العملية التعليمية وتكوين وتأسيس النشء والشباب.

كما عرض مدير المديرية فكرة المهرجان والخطوط العريضة للمهرجان وأهمية التعاون وتوزيع الأدوار والمهام والتنسيق بين الأنشطة المختلفة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالمتميزين والموهوبين والأبطال في كافة الأنشطة والمجالات وأهمية التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمديريات الخدمية الأخرى.

وقدمت سمية الخطيب وكيل المديرية كلمة تضمنت شرحا وافيا عن مهرجان قادرون باختلاف وأهمية بذل مزيد من الجهد مع الطلاب من ذوي الهمم، مشيرة إلى أنه سيقام حفل ختام الأنشطة قبل بداية شهر رمضان المعظم.

وقدم مسئول تنظيم الموتمر أحمد عبدالحميد كلمة تم خلالها شرح التصور العام لإقامة المهرجان والأنشطة المصاحبة والتوجيهات المشاركة وتحديد الأدوات والإمكانات والتجهيزات الخاصة بنجاح المهرجان، كما تم توزيع المهام والأدوار من أجل نجاح المهرجان.