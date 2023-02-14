عبد الغفار: نأمل في في تحسين برامج الرعاية الصحية الأولية لآلاف الوحدات الصحية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، "إن مصر واجهت تحديات صعبة جدا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ورغم ذلك تمكنا من الحفاظ على اقتصادنا ولم نغلق المدارس أو الجامعات مع أصعب هذه الأزمات"، موضحا أن معالجة مصر لجائحة كورونا كانت جيدة نوعا ما نظرا للظروف ونقص الموارد الذي نعاني منه.

وأعرب عبدالغفار - خلال جلسة مستقبل الصحة وجودة الحياة ضمن فعاليات قمة الحكومات العالمية المنعقدة في دبي - عن أمله في تحسين برامج الرعاية الصحية الأولية لآلاف الوحدات الصحية بمختلف المحافظات والمناطق المصرية، موضحا أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر وإيجابي على 80 مليون نسمة في البلاد.

وأضاف وزير الصحة، أنهم يعملون على تأمين سبل العيش الكريم من خلال تأمين الخدمات الصحية المناسبة في أكثر من 4 آلاف قرية مصرية، وجميعها مشاريع ضخمة ويقع القطاع الصحي في صميمها.

وحول التكنولوجيا والرقمنة، قال وزير الصحة "إن رقمنة النظم الصحية بنفس الأهمية وليست سهلة، حيث إن رقمنة الخريطة الصحية في مختلف أجزاء البلاد صعبة لكثرة التعداد السكاني في البلاد؛ فمحافظة واحدة في مصر مثل الجيزة تضم الملايين من السكان ومن الممكن مقارنتها ببلد كامل في أوروبا".

وأكد أن الحكومة المصرية تعمل دون كلل وبدعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحسين مستوى حياة الشعب المصري وضمان جاهزيتها للأزمات الصحية المستقبلية ونحن على المسار الصحيح.

وطالب وزير الصحة بالتعويل على منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية لتدريب الأطقم الطبية والموظفين والنظم الصحية لتتمتع بمزيد من المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والأوبئة العالمية، مثل إنفلونزا الخنازير وسارس وكورونا وغيرها من الأوبئة الخطيرة، لافتا إلى ضرورة جمع المعلومات من تلك الأزمات للتعلم منها والبناء عليها في المستقبل لمواجهة الأزمات الأخرى.