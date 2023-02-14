سفير فلسطين بالقاهرة لـ«الشروق»: تدخل مصري أردني أمريكي لإطلاق عملية سياسية مع الاحتلال

وقال اللوح في تصريحات لـ«الشروق»، إن المؤتمر شهد إجماعا بين القادة العرب وكل المسؤولين والمتحدثين حول خطورة الوضع القائم في القدس، متحدثا عن تحذيرات أُطلقت من أي محاولة إسرائيلية لتغيير الوضع القانوني القائم في القدس من شأنه أن يزعزع الاستقرار في المنطقة كلها.وأضاف أنه كانت هناك مطالبة واضحة بوقف كل الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني، لتهيئة المجال والأجواء أمام عملية سياسية جادة تنسجم مع المرجعيات واستنادا إلى مبدأ حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.وأوضح أن المؤتمر شهد إجماعا على مطالبة عاجلة لتوفير حماية للشعب الفلسطيني من بطش وتنكيل قوات جيش الاحتلال خاصة في ظل الحكومة التي تقودها "الصهيونية المتدينة"، والتي تعمل على تصعيد الأوضاع والأمور.تحذير فلسطيني من انفجار الأوضاعوأشار إلى أن القيادة الفلسطينية دائما ما تحذر من خطورة انفجار الأوضاع وصولا إلى حرب شاملة.ولفت إلى أن كل الحكومات الإسرائيلية السابقة هي حكومات يمينية متطرفة لكن ما يميز حكومة بنيامين نتنياهو أنها تتسم بالصهيونية المتطرفة وتضم عصابات من المستوطنين والإرهابيين، هم من يحكمون النظام السياسي في إسرائيل.تدخل مصري أردني أمريكيونوه بأن هناك تدخلا مصريا أردنيا أمريكيا لرفع الظلم الواقع عن الفلسطينيين، وتهيئة الأجواء لإطلاق عملية سياسية.وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل كامل المسؤولية عما يحدث، كما أن الإدارة الأمريكية مُطالبة بالضغط على حكومة نتنياهو للانصياع لرغبة المجتمع الدولي بوقف إجراءات القمع ضد الفلسطينيين، والجلوس على طاولة المفاوضات في إطار مؤتمر دولي وفي إطار سقف زمني لإنهاء الاحتلال.وأكد أن السلطة الفلسطينية لا تريد تصعيدا ولا تعمل على ذلك، مؤكدا أنّ أي تصعيد سيتحمل الاحتلال مسؤوليته بسبب جرائم القتل والاقتحامات التي يتم تنفيذها بشكل يومي.ونوه بأن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات يومية بما يقود إلى توتر الأوضاع، مؤكدا أن إسرائيل مُطالبة بوقف هذا الانزلاق السريع الذي تدفع إسرائيل الأوضاع إليه.وكان البيان الختامي لمؤتمر القدس "صمود وتنمية"، الذي عُقد في وقت سابق من هذا الأسبوع في القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن القضية الفلسطينية العادلة وفي القلب منها القدس الشريف، ستبقى القضية المركزية للأمة العربية وللأحرار والمتمسكين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل والمساواة حول العالم.وأضاف البيان الختامي للمؤتمر الذي حضره أيضا الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق، إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة والتعويض وتقرير المصير والاستقلال، وزوال الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس.طالع نص البيان الختامي لمؤتمر القدس من هنا :