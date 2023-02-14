صلاح يعيد ليفربول للانتصارات في البريميرليج من بوابة إيفرتون

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عاد ليفربول لتحقيق الانتصارات من بوابة إيفرتون (2 - 0)، في ليلة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح نجم الريدز.

وسجل صلاح هدفا في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، وأضاف جاكبو الوافد الجديد من أياكس الهدف الثاني مع مطلع الشوط الثاني بالدقيقة 49.