 صلاح يعيد ليفربول للانتصارات في البريميرليج من بوابة إيفرتون - بوابة الشروق
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صلاح يعيد ليفربول للانتصارات في البريميرليج من بوابة إيفرتون

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 12:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 12:01 ص

عاد ليفربول لتحقيق الانتصارات من بوابة إيفرتون (2 - 0)، في ليلة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح نجم الريدز.

وسجل صلاح هدفا في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، وأضاف جاكبو الوافد الجديد من أياكس الهدف الثاني مع مطلع الشوط الثاني بالدقيقة 49.


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