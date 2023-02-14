الخارجية العراقية: لا وفيات بين أبناء الجالية العراقية بسوريا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقي أحمد الصحاف، عدم وجود وفيات بين أبناء الجالية العراقية بسوريا.

وقال الصحاف - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " إن السفارة العراقية بدمشق تتابع ظروف وأوضاع الجالية العراقية في سوريا للتأكد من سلامتهم بعد حادث الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا"، موضحا أنه مع وجود تأكيدات حكومية بعدم وجود وفيات أو إصابات بين أبناء الجالية العراقية إلا أن السفارة تتواصل مع العوائل التي تقطن مناطق الكارثة وتتفقد احتياجاتهم كون البعض منهم تضررت منازلهم بسبب الزلزال وأصبحت غير آمنة بسبب تزعزعها.