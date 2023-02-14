الاتحاد الأوروبي يدرج روسيا على قائمة الملاذات الضريبية

أضاف الاتحاد الأوروبي روسيا، وثلاث دول أخرى إلى قائمته الرسمية للملاذات الضريبية خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء.



وأشار بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي إلى روسيا بشكل خاص باعتبارها فشلت في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات القابضة الدولية.



كما أدرج الاتحاد الأوروبي كوستاريكا وجزر مارشال وجزر بريتش فيرجن إلى جانب روسيا إلى قائمة الملاذات الضريبية ليصل إجمالي عدد الدول المدرجة على هذه القائمة الأوروبية إلى 16 دولة ومنطقة.



في الوقت نفسه، رفع الاتحاد أربع دول من القائمة وهي "باربادوس وجاميكا ومقدونيا الشمالية وأوروجواي"، بعد وفاء هذه الدول بالتزاماتها بحسب البيان.



ودعت إليزابيث سافنتسن وزيرة مالية السويد، الدول المدرجة على القائمة إلى تحسين إطار عملها القانوني، والعمل من أجل الالتزام بالمعايير الدولية للضرائب.



فيما ترأست سافنتسن اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن السويد تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد حاليا.



وفي المقابل، يقول المنتقدون، إن إدراج الدول على قائمة الملاذات الضريبية الأوروبية غير مؤثر من الناحية العملية.