تعليم المنيا تكرم الطالب الأول على الجمهورية كاراتيه

كرم المهندس حمدي السيد إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الطالب يوسف طارق محمود، طالب بالصف الأول الثانوي العام بمدرسة مغاغة الثانوية بنين؛ لحصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية التمهيدية في الكاراتيه "كوميتيه".

وأشارت المديرية، إلى أن الطالب حصل على المركز الأول أيضا على مستوى المحافظة للعام 2023.

وأكد وكيل الوزارة، على أهمية الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية في جذب الطلاب للمدارس وزيادة ارتباطهم بها، من خلال تنظيم ورش عمل، ومحاضرات، وندوات، ومسابقات ثقافية، وقوافل اجتماعية، موضحا أهميتها القصوى في اكتشاف المواهب الطلابية، ودورها المحوري في صقل شخصية الطلاب، وتنمية مواهبهم في جميع المجالات.

وقال، إنه عقد منذ أيام اجتماعا لجميع موجهي الأنشطة التربوية، ناقش خلاله خطة التوجيهات لتفعيل ممارسة الطلاب للنشاط التربوي بالمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، موجهها بعرض الإنجازات عليه بصفة منتظمة أسبوعيا.