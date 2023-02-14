رئيس تسويق السياحة الثقافية بالأقصر: 5 بيوت أزياء عالمية تقدمت لإقامة عروضها في مصر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن الحفل الغنائي المقام أمام معبد حتشبسوت، يحدث رواجًا للحركة التجارية والسياحية في مدينة الأقصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الأجانب يمثلون ما يزيد عن 75%، من المشاهدين للحفل على المنصات الإلكترونية العالمية.

وذكر أن «5 من كبار بيوت الأزياء العالمية، تقدمت بطلب لإقامة عروضها الشتوية هذا العام في الأقصر»، مشيدًا بما تحققه تلك العروض من رواج للسياحة المصرية.

ولفت إلى أن حفل افتتاح طريق الكباش في عام 2021، أدى إلى زيادة إنفاق السائح بنسبة 30%، والتدفق بنسبة 28%، متوجهًا بالشكر إلى الدولة المصرية، على التطوير الذي أحدثته بالبنية التحتية في الأقصر.

واستطرد: «البنية التحتية الرائعة قفزت بجودة الطرق في مصر 90 مقعدًا، حتى أصبحنا رقم 17 في جودة الطرق عالميًا، واليونيسكو شكرت مصر لأنها حافظت على 50% من الإرث البشري، كما قال أمين عام منظمة السياحة العالمية، إن مصر واحدة من أفضل 5 مقاصد سياحية للزيارة في 2023».

وشهد معبد الملكة حتشبسوت في البر الغربي بمحافظة الأقصر، مساء الاثنين، استضافة احتفالية عالمية لإحدى الشركات الموسيقية والغنائية الشهيرة حول العالم، وذلك بحضور أكثر من 2000 سائح وضيف من دول أوروبا.