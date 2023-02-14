العراق: القبض على خمسة عناصر إرهابية في محافظة نينوى شمال البلاد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة عناصر إرهابية في محافظة نينوى، شمال البلاد.

وأوضحت الوكالة -في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "العمليات النوعية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لتفكيك خلايا عصابات داعش الإرهابية مستمرة، حيث أسفرت عن القبض على خمسة متهمين في محافظة نينوى".

وأضافت أن "للمتهمين معلومات تثبت انتماءهم لعصابات داعش الإرهابية وعملوا في ما يسمى فرقة (القادسية وولاية الجند قاطع الموصل)"، مشيرا إلى "أن الواجبات نفذت بموجب مذكرات قضائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا".