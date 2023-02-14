ملك السويد يخضع لعملية جراحية في القلب الأسبوع المقبل

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من المقرر أن يخضع ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف لعملية جراحية في القلب الأسبوع المقبل.

وسوف يخضع الملك البالغ من العمر 76 عاما لإجراء عملية في القلب، بناء على نصيحة طبيبه الشخصي، يوم الاثنين المقبل.

ولم تذكر العائلة المالكة السويدية أية تفاصيل بشأن مشكلته الصحية في البيان الذي أصدرته اليوم الثلاثاء.

وقال البيان، إن الملك بخير وسيفي بارتباطاته الرسمية حتى يوم إجراء العملية الجراحية ثم بعد ذلك يأخذ بعض الوقت للراحة.

وسيتم تأجيل الارتباطات المخطط لها في الأسبوعين التاليين حتى وقت لاحق في الربيع.

ويحتفل الملك كارل جوستاف بالذكرى الخمسين لجلوسه على العرش في أواخر الصيف.

وجدير بالذكر أن الملكة مارجريت الثانية تجلس على عرش مملكة الدنمارك منذ أكثر من 51 عاما، لفترة تزيد قليلا عن فترة الملك جوستاف.

وستضطر قريبا الملكة مارجريت الثانية هي الأخرى إلى الذهاب إلى المستشفى.

وتعاني الملكة البالغة من العمر 82 عاما من مشاكل في الظهر منذ بعض الوقت وستخضع لعملية جراحية في الظهر يوم الأربعاء المقبل.