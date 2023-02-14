تربية المنوفية تنظم فعاليات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة

نظمت كلية التربية جامعة المنوفية، فعاليات المبادرة الرئاسية تحت شعار "مراكب النجاة"، بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فتيحة بطيخ عميد الكلية.



وبدورها، أكدت الدكتورة نانسي، أهمية تنمية وعي وإدراك المجتمع بخطورة الهجرة غير الشرعية على الشباب، والتي تعد أهم شريحة داخل المجتمع المصري، فهم محور التنمية والتطوير والإنتاج، وعماد تقدم المجتمع، مشيرة إلى أهمية تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠١٩.



وفي سياق متصل، أوضح الدكتور صبحي شرف، ضرورة البحث في سبل الهجرة الآمنة، وتوفير البدائل الإيجابية من تدريب الشباب، وتوفير فرص العمل للشباب خاصة بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومن ضمنها 14 محافظة من بينهم محافظة المنوفية، والاضطلاع على دور الشباب الريادي الذي تولي الدولة دورا كبيرا في تفعيله مع مواجهة المخاطر التي تهدد المجتمع.



وشارك في المبادرة الدكتورة ناهد غنيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث العلمية، والدكتور محمود فوزي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتورة سحر عبدالستار مقرر المجلس القومي للمرأة فرع المنوفية، والدكتورة هبة الغتمي مدير مركز تعليم الكبار وعضو المجلس القومي للمرأة، بحضور عدد كبير من طلاب وطالبات الكلية.



وقام بالتدريب الدكتورة نسرين سعيد مصطفى، والدكتورة رحاب الشاعر المدربين المعتمدين بوزارة الخارجية، ودربا الطلاب من خلال مجموعات حوارية وحلقات نقاشية.