تقضي النساء ساعات عديدة مع مصففي الشعر، لمحاولة اختيار باروكة الشعر المستعار المناسبة لملامحهن ولون بشرتهن، ولتسيير تلك العملية أطلقت رائدات أعمال شابات مشروعا يستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنجاز هذه المسألة في دقائق.

وأسست 4 نساء من أصول أفريقية، شركة "PARFAIT" التي مزجت الذكاء الاصطناعي بصناعة الشعر المستعار، بحسب موقع "تيك كرانش" التقني.

ورأى مؤسسوا "Parfait"، وهن فتاتان حاصلتان على ماجستير في إدارة الأعمال والاثنتان الأخريان حاصلتان على درجة الدكتوراة في التكنولوجيا، أنه يمكنهن بناء طريقة أفضل وأكثر كفاءة لتصميم وبناء الشعر المستعار باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ووضعن حلا يتيح اختيار شعر مستعار والإجابة على سلسلة من الأسئلة للتوصل إلى التصميم النهائي، ومزجن ذلك مع الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التحجيم والتلوين المناسب، مع الاستعانة بالمصممين البشريين لاتخاذ القرارات النهائية عند الحاجة.

وحصلوا على استثمار أولي بقيمة 5 ملايين دولار بقيادة شركة التمويل الأمريكية "Upfront Ventures".

وقالت إيسوكين، وهي المدير التنفيذي لشركة "Parfait": "إنه بالنسبة لنا جميعا، بدأ الأمر حقًا بمشكلة واجهتها العديد من النساء، بما في ذلك نحن، وهي الحصول على الشعر المستعار".

وبدأت إيسوكين، كجزء من برنامج ماجستير إدارة الأعمال الخاص بها، في النظر في كيفية تطبيق التكنولوجيا على صناعة منتجات العناية بالشعر للنساء من الأصول الإفريقية، ووجدت أن هذا السوق يحظى بالقليل من الاهتمام على الرغم من حقيقة أن المستهلكين على استعداد لإنفاق مبالغ كبيرة من المال على هذه الأنواع من المنتجات.

علاوة على ذلك، عندما نظرت في كيفية مساعدة التكنولوجيا، وتحديدا التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، في تبسيط تصميم وتصنيع الشعر المستعار، وجدت أن النماذج الحالية تفتقر إلى التنوع اللازم.

ولجأت إيسوكين إلى أختها إيفوكو، الحاصلة على درجة الدكتوراة في علم البيانات، للمساعدة في بناء نماذج التعلم الآلي التي سيعتمد عليها المشروع، وقامت الشركة ببناء سير عمل رقمي يقلل من وقت المعالجة من ساعات مع مصفف الشعر في صالون التصفيف إلى نحو 20 دقيقة على موقع الشركة.

وتتضمن هذه العملية اختيار باروكة شعر مستعار، ثم ملء استبيان عبر الإنترنت يتضمن اختيار لون البشرة، ملمس الشعر ولونه، الطول المطلوب، نوع قص الشعر، نوع الشعر المستعار، وما إذا كنت هناك رغبة في تضمين استخدام مادة لاصقة أم لا، وأخيرا كيفية التخطيط لمزج الشعر الطبيعي بالشعر المستعار.

ووفقا للموقع الرسمي للشركة، طور القائمات على المشروع تقنية الصور الشخصية للذكاء الاصطناعي لقياس حجم الرأس وتحديد لون البشرة لإنشاء شعر مستعار مخصص، وكل ما يتطلبه الأمر هو 4 صور شخصية فقط.

وبناءً على هذه المعلومات، يتم تحديد سعر الشعر المستعار، وإرساله خلال مدة تتراوح ما بين 7 إلى 9 أيام.

وحصلت الشركة التي ترفع شعار "عندما يلتقي الجمال بالتكنولوجيا" على جائزة المجلة الفرنسية الرائدة "ELLE"، عن مستقبل الجمال لعام 2022.