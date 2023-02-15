سفراء مصر وأمريكا وفرنسا وقطر والسعودية: الدعم الحقيقي للبنان يبدأ بعد انتخاب الرئيس

أكد سفراء مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وقطر والسعودية أن عدم صدور بيان عن اجتماع ممثلي الدول الخمس في باريس، يرجع إلى أن الاجتماعات مفتوحة ومستمرة من أجل دعم لبنان والتشجيع على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشددين على أن الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس، ومن ثم متابعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

جاء ذلك في تصريحات لسفراء الدول الخمس التي عقدت اجتماعا مشتركا في باريس قبل أيام لبحث الأوضاع في لبنان، وذلك بعد زيارات قاموا بها أمس لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عين التينة بالعاصمة بيروت ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

حضر اللقاءان سفراء مصر الدكتور ياسر علوي، وفرنسا آن جريو، والولايات المتحدة الأمريكية دوروثي شيا، وقطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية فارس حسن عمودي، نظرا لوجود السفير وليد البخاري خارج لبنان.

وشدد السفراء على أن عدم انتخاب رئيس جديد سيرتب إعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان، لأنه إذا لم يقم النواب بواجباتهم فالدول الخارجية لن تكون اكثر حرصا من المسؤولين اللبنانيين أنفسهم.