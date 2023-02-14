نيويورك: دهس ثمانية أشخاص في بروكلين

وأفادت تقارير إعلامية بأن المشتبه به في الثانية والستين من عمره، وبلا عنوان ثابت.

وفي مؤتمر صحفي، وصفت الشرطة ما حدث بأنه "اضطراب عنيف"، مضيفة أنها لا تعتقد بوجود شبهة إرهاب في الحادثة.

ونوّهت السلطات إلى أن أحد الذين أصابتهم الشاحنة هو ضابط شرطة.

وأظهرت صورٌ التقطتها كاميرات مراقبة شاحنةً تحمل اسم شركة يو-هول الأمريكية لتأجير الشاحنات بينما كانت تتأرجح مسرعة على مساحة عريضة من الرصيف هرباً من سيارة شرطة تطاردها، فصدمت دراجات كانت متوقفة على جانب الطريق كما اضطر أحد المارة إلى القفز بعيدا عن طريقها.