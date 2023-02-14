بلغت حصيلة الوفيات في تركيا جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوب تركيا 31 ألفا و974 شخصا اليوم الثلاثاء، فيما تكافح طواقم الإنقاذ للوصول إلى آخر الناجين في اليوم التاسع من عمليات الإنقاذ.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن فرق الإنقاذ أنقذت باكي ينينار البالغ من العمر 21 عاما، وشقيقه الأصغر محمد أنيس من تحت الأنقاض في مدينة كهرمان مرعش، بعد ما يقرب من 200 ساعة من وقوع كارثة الزلزال.

وذكر تقرير الوكالة، أنه تم إنقاذ محمد جافر جيتين البالغ من العمر 18 عامًا في مدينة أديامان، على بعد نحو 215 كيلومترًا جنوب شرق تركيا، في نفس الساعة تقريبا.

وأوقفت بعض الفرق الأجنبية، ومنها الفرق الألمانية، جهودها وغادرت.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه تم انتشال نحو ثمانية آلاف شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض في المنطقة حتى الآن.

وذكرت وكالة الأناضول، نقلا عن هيئة إدارة الكوارث في البلاد، أن أكثر من 81 ألف شخص أصيبوا في تركيا.

ولا يزال يعتقد أن الآلاف في عداد المفقودين.

وفي السادس من فبراير الجاري، هز زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا.

وبعد ساعات، تبعته هزة ثانية بقوة 7.7 درجة.

ولقي نحو 5900 شخص في سوريا حتفهم بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.