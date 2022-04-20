تشيلسي يؤجل مصير جراهام بوتر حتى نهاية الموسم

كشفت تقارير بريطانية عن موقف إدارة نادي تشيلسي برئاسة الأمريكي تود بويلي تجاه مصير جراهام بوتر، المدير الفني الحالي للبلوز بشأن رحيله أو بقاءه على رأس الإدارة الفنية.

ووفقا لما أشارت إليه صحيفة «ذا أتلتيك» البريطانية أن إدارة البلوز رفضت فكرة إقالة بوتر خلال الوقت الحالي من الموسم وأنه سيتم تقييم المدرب بنهاية الموسم والذي اقترب من النهاية وفقا للخطة التي تم وضعها من قبل إدارة تشيلسي.

وأضافت «ذا أتلتيك» أن مجلس إدارة نادي تشيلسي لا تقم بتقييم بوتر بالمباريات أو بالشهور ولكن بالسنوات مع نهاية كل موسم، بالرغم من تراجع أداء الفريق خلال الفترة الماضية تراجعه بشكل مثير في ترتيب البريميرليج هذا الموسم.

ويحتل نادي تشيلسي المركز العاشر برصيد 31 نقطة من 8 فوز، 7 تعادلات والخسارة في مثلهم، كما ودع مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين وابتعاده بصورة كبيرة من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.