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وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على التقرير السنوي لعام 2022، والذي شهد إيرادات مالية قياسية بلغت 7.6 مليار دولار أمريكي خلال دورة 2019-2022 ، بجانب توقع تحقيق 11 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2023-2026.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن استثمار الفيفا غير المسبوق في كرة القدم هو نتيجة الشفافية المالية القوية ويقف كمثال ملموس على كيفية السعي لجعل كرة القدم عالمية حقا.

وأضاف:"لقد كان النجاح الباهر لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر مفتاحا لقدرة المنظمة على الوفاء بمهمتها فيما يتعلق باتحاداتنا الأعضاء وعالم كرة القدم، على الرغم من التحديات المتعددة التي واجهناها خلال الدورة الماضية، منهما جائحة فيروس كورونا."