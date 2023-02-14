 رائد أعمال بمجال الأدوية: خسرنا 4 مليار جنيه من الأدوية منتهية الصلاحية - بوابة الشروق
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رائد أعمال بمجال الأدوية: خسرنا 4 مليار جنيه من الأدوية منتهية الصلاحية

الأدوية منتهية الصلاحية_أرشيفية
الأدوية منتهية الصلاحية_أرشيفية
خالد حسام الدين
نشر في: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 2:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 2:35 ص

أكد الدكتور أحمد فتحي، أحد رواد الأعمال في مجال الدواء، أن فكرته في التعامل مع الأدوية التي تقترب من انتهاء الصلاحية، من خلال الربط بين الصيدليات واعتمد على هذا الأسلوب قبل انتهاء صلاحيات العبوات والأدوية، متابعًا: "نخسر 4 مليار جنيه من الأدوية منتهية الصلاحية".


وأضاف الدكتور أحمد فتحي، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن فكرته من خلال الربط بين الصيدليات هي البداية في وقف النزيف من زيادة أعداد الأدوية التي تنتهي صلاحيتها، والحل بدأ من خلال التبادل بين الصيدليات لتوفير النواقص جغرافية.

وأشار رائد الأعمال بمجال الأدوية، إلى أن التخلص الغير أمن من الأدوية المنتهية الصلاحية يمثل كارثة كبيرة على البيئة، والتخلص منها يكون من خلال الحرق والذي يتسبب في وجود الكثير من الانبعاثات الخطرة وتتلوث البيئة، موضحًا أنه استقبل الكثير من العروض من داخل مصر وبعض الدول الأخرى للاستفادة من هذه الفكرة.

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