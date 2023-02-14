مقتل 8 أشخاص جراء حادث تصادم في فيتنام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسؤول حكومي فيتنامي إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا بعد اصطدام حافلة صغيرة بمقطورة جرار عند مفترق طرق بوسط فيتنام اليوم الثلاثاء.

وأضاف نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية خوات فيت هونج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قتل ستة أشخاص على الفور، وتوفي اثنان في المستشفى وأصيب 12 آخرون، من بينهم ثلاثة في حالة حرجة".

وأضاف أن المركبتين كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين عندما اصطدمتا عند تقاطع في مقاطعة كوانج نام بوسط البلاد.

وكان معظم ركاب الحافلة الصغيرة البالغ عددهم 20 راكبا في طريقهم إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وتحقق الشرطة في سبب الحادث.