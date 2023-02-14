أصدر القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول وزير الدفاع والإنتاج الحربي محمد زكي، قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية المصرية.



وينص القرار على أن يشكل المجلس برئاسة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.



ويضم المجلس في تشكيله من العسكريين كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ومساعدة وزير الدفاع للكليات والمعاهد العسكرية رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، ورئيس هيئة البحوث العسكرية، زعرئيس هيئة القضاء العسكري، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، ومدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، ومديرى الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية.



ومن المدنيين كل من: "الدكتور محمد مصطفى لطيف - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمد عثمان الخشت - رئيس جامعة القاهرة، الدكتور خالد على الدرندلي - رئيس جامعة الزقازيق . والدكتور عبد العزيز حسانين قنصوة - رئيس جامعة الإسكندرية".



كما ينص القرار على أن تكون مدة عضوية السادة الأعضاء المدنيين سنتين.



وينص أيضاً على أن يتولى مدير الأكاديمية للشئون التعليمية أمانة سر المجلس.