 اعتقال 97 شخصا في تركيا بعد أعمال نهب في منطقة الزلزال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اعتقال 97 شخصا في تركيا بعد أعمال نهب في منطقة الزلزال

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 1:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 1:47 ص

صدرت مذكرات اعتقال بحق 97 شخصا في تركيا بعد أعمال نهب في المنطقة التي ضربتها زلازل مدمرة الأسبوع الماضي.

ويخضع ما مجموعه 232 شخصا للتحقيق بتهمة النهب والسرقة والاحتيال، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية يوم الاثنين.

ووفقا لشهود عيان، فإن الوضع في مناطق الزلزال متوتر جزئيا، وبحسب تقارير حكومية كانت هناك أيضا أعمال نهب.

وأعربت ممثلة تركيا لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، إيما سنكلير ويب، وكذلك نقابة المحامين في ديار بكر عن قلقهما إزاء التقارير التي لم يتم التحقق منها والتي تفيد بأن اللصوص المشتبه بهم قد تعرضوا لسوء المعاملة.

وناشدت سنكلير ويب السلطات باتخاذ إجراءات ضد اللصوص المشتبه بهم وكذلك ضد الأشخاص الذين يمارسون القصاص خارج نطاق العدالة.

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