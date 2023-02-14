سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن "جهاز الردع" في ليبيا يوم الاثنين القبض على عصابة سرقة سيارات بمدينة مسلاتة تزعّمها عميد البلدية.

وقال الجهاز في بيان مقتضب على "فيسبوك" إنه تمكن من القبض على عصابة سرقة سيارات بمدينة مسلاتة يترأسها مطلوب في عدة قضايا ويشغل منصب عميد بلدية.

وذكرت أنه وبعد ورود معلومات دقيقة عن تواجد أحد السيارات المسروقة بمدينة مسلاتة، توجه عناصر الجهاز على الفور إلى المكان المذكور وقاموا بمداهمته والقبض على 3 أشخاص من ضمن العصابة المطلوبة.

وأضاف الجهاز أنه تم ضبط أكثر من عشرين سيارة مسروقة والعديد من الأسلحة والذخائر.

كما تم ضبط لوحات معدنية لسيارات مسروقة وماكينة استخراج مفاتيح والعديد من البطاقات الشخصية وكتيبات سيارات للمواطنين.

وطلب ممن يتعرف على سيارته التوجه بالإفادة لمقر جهاز الردع.