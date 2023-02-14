زينة: كنت بزوغ من المدرسة وأراقب أحمد زكي في أحد المقاهي

تحدثت الفنانة زينة عن بداية مشوارها الفني، قبل شهرتها، موضحة أن أول أعمالها الفنية هو فيلم أرض الخوف مع الفنان أحمد زكي.



وأضافت "زينة" خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "دي ام سي" مساء الاثنين، أنها كانت تراقب الفنان أحمد زكي أثناء جلوسه على أحد المقاهي بشارع سوريا، متابعة: "كنت بزوغ من المدرسة عشان ارقابه وهو قاعد على القهوة".



وأوضحت أن الفنان أحمد زكي كان ينتظر عودتها من المدرسة، متابعة: "حفظ شكلي واليوم اللي مش بعرف أزوغ فيه من المدرسة كان بيدور عليا، مستكملة: "في يوم قرر أن يتكلم معايا وقالي أنتي مجتيش إمبارح ليه قلت له عشان ماما وصلتني للمدرسة ومعرفتش أزوغ".



وذكرت أن مشاركتها بفيلم أرض الخوف جاءت عن طريق إعلان بإحدى المجلات التى تريد فتاة في سن الـ14 للمشاركة في عمل فني مع الفنان أحمد زكي، متابعة: "روحت الشركة وقدمت ولكن طلبوا إقرار من والدي فزورت الورقة وقمت بتقديمها وشاركت في العمل".





