كشفت لجنة اعتصام "أحفاد ترهاقا" بمنطقة دقلو بالولاية الشمالية في السودان، عن رفع شركة تركية تعمل في مجال تعدين الذهب بالولاية، بلاغات ضد 5 من الشباب المعتصمين.

وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن الشركة طالبت بتعويض مالي تجاوز الـ 120 ترليون جنيها.

وقال حاتم حسن عبد الحليم، عضو لجنة الاعتصام، إن الشركة رفضت تنفيذ قرار صدر في العام 2020 والذي قضى بترحيل أحواض المعالجة الخاص بالشركة حسب البعد القانوني من المنطقة ما دفع الأهالي إلى قفل بلف المياه المغذي للشركة من داخل المنطقة.

وأضاف أن المنطقة تعاني من تلوث بيئي كارثي نتيجة لتسرب مادة السيانيد إلى شبكة المياه المدينة.

وأشار إلى أنه تم إخضاع 3 آبار للكشف المعملي بجامعة الخرطوم حيث تبين أنها تحتوي على مادة السونانيد الخطيرة.

وصرح بوجود عقد بين الشركة وأهالي المنطقة ووزارة المعادن تم توقيعه قبل عامين، قضى بترحيل الشركة بعد انقضاء 24 شهرا، لكن الشركة لم تنفذ القرار ما دفع أهالي أبو صارا للتصعيد.

ونوه إلى أن لجنة الاعتصام أخطرت الشركة المعنية والجهات ذات الصلة قبل ثلاثة أيام من إغلاق شبكة المياه دون جدوى.

وشدد على أن الاعتصام تجاوز الثلاثة أسابيع وما يزال أهالي المنطقة متمسكين بقضيتهم العادلة.