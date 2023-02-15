محكمة إيطالية ترجئ تسليم نائب بالبرلمان الأوروبي متهم بالفساد

قررت محكمة إيطالية عدم تسليم أندريا كوزولينو، العضو الإيطالي في البرلمان الأوروبي الخاضع للإقامة الجبرية في إيطاليا بتهم فساد، إلى بلجيكا في الوقت الحالي، وذلك في أعقاب صدور حكم قضائي في نابولي.

وأرجأت المحكمة في نابولي اتخاذ قرار بناء على طلب محاميي كوزولينو، الذين طلبوا التحقق من الظروف التي سيتم احتجاز كوزولينو فيها في بلجيكا.

ووافقت المحكمة على الطلب وحددت يوم 28 فبراير موعدا للجلسة القادمة، حسبما ذكرت وكالتا "ادنكرونس" و"انسا" للأنباء.

وجرى اتهام كوزولينو (60 عاما)، بقبول رشاوى من دول مثل قطر والمغرب مقابل استخدام تأثيره كعضو في البرلمان الأوروبي، إلا أنه نفى هذه الاتهامات.

وتم اعتقال إيفا كايلي النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي في بروكسل منذ ديسمبر الماضي.

وفي نهاية الأسبوع، جرى اعتقال مارك تاراربيلا، وهو عضو بلجيكي في البرلمان الأوروبي لصلته بالفضيحة مع مشتبه بهم آخرين.

وأمرت محكمة في نابولي في وقت سابق من الأسبوع الجاري بوضع كوزولينو قيد الإقامة الجبرية.

وقال محاموه إن الظروف التي سيواجهها موكلهم في بلجيكا ستكون غير لائقة، كما طالبوا بمعلومات إضافية من ممثلي الادعاء في بروكسل.