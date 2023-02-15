إسرائيل تصدر النفط لأول مرة في تاريخها

صدرت إسرائيل النفط لأول مرة في تاريخها حيث أرسلت شحنة من إنتاج حقل كاريش البحري التابع لشركة إنيرجيان إلى أوروبا.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه في حين تصدر إسرائيل الغاز الطبيعي منذ سنوات، فإنها لم تنتج كميات كبيرة من النفط الخام قبل ذلك. وينتج حقل كاريش في شرق البحر المتوسط الغاز منذ العام الماضي.



وقالت شركة إنيرجيان الموجود مقرها في لندن إن أول شحنة نفط خام إسرائيلي خرجت من حقل كاريش التابع للشركة، حيث تم بيعها كجزء من عقد مع شركة فيتول الهولندية لتصدير عدة شحنات من النفط الإسرائيلي.



وأصبح استخراج النفط من الحقل الموجود بالقرب من الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية ممكنا بعد نجاح الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في أكتوبر الماضي.



في الوقت نفسه، ساهم حقل كاريش في تعزيز قطاع الغاز الطبيعي في إسرائيل التي تحولت من مستورد للطاقة إلى دولة مصدرة للغاز خلال السنوات الأخيرة.



وقالت شركة إنيرجيان إن إسرائيل ستظل دولة مستوردة خالصة للنفط رغم بدء تصدير الخام، حيث سيظل تركيز إنيرجيان على استخراج الغاز الطبيعي في إسرائيل، رغم الطلب القوي على النفط الخام الخفيف الذي يمكن إنتاجه بكميات معقولة.