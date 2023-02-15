ناجي: الحضري وافق على تدريب سوريا؟ كرر نفسه خطأ رحيله من الأهلي

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الأهلي الأسبق، أن مستوى حراس مرمى الكرة المصرية في الوقت الحالي، ليس في أفضل حال.

وقال ناجي تصريحات لقناة النهار: «مستوى الحراس هذا المستوى غير جيد ولا استثني أحد، وهذا من الوارد يكون بسبب صعوبة المنافسة والضغوط».

وأضاف أحمد ناجي: «محمد الشناوي نفسه تعرض لبعض الأخطاء هذا الموسم، وفي مباريات كأس العالم للأندية لم يخطأ سوى في خطأ واحد، ولكن الشناوي في نفس الوقت من أفضل الحراس على مدار المواسم الماضية، وسوف يكون له دور كبير داخل النادي في المستقبل».

واكمل: «محمد عواد حارس مرمى الزمالك كان سبب في تتويج الفريق بالدوري الموسم الماضي، ولكن من الطبيعي وجود بعض هبوط المستوى».

وعن قرار عصام الحضري بالتوجه إلى تدريب منتخب سوريا قال: «كنت أتمنى أن يتحدث معي ويحصل على رأي ويستشيرني، وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه عندما كان لاعبًا وتوجه إلى سويسرا، وتحدث معي في الطائرة وقلت له "أعملك ايه؟"».

وواصل: «لو أنا مكان عصام الحضري وتم عرض علي منتخب سوريا، سوف يكون استحالة قبول تلك المهمة، وعندي تدريب براعم المنتخب الوطني أفضل من هذا العرض».

واتم: «اختيار سيد السويركي لخلافة الحضري في تدريب المنتخب الأولمبي، هو من أفضل الاختيارات التي تمت في الفترة الماضية، ولا أفكر في التدريب بالوقت الحالي لرغبتي في الحاجة إلى إجازة ضرورية خاصةً أنني لم أحصل على راحة منذ 32 عامًا».