هاجمت الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، تضمن امتحان منتصف العام في مادة التربية الدينية للصف الرابع الابتدائي على سؤال مفاده : «ما هي أهوال القبر ويوم القيامة؟».



وتساءلت خلال لقائها ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة والناس» مساء الإثنين: «كيف يتم تدريس أهوال القبر ويوم القيامة للصف الرابع الابتدائي»، مجددة تساؤلها: «أين تجديد الخطاب الديني؟».



وتابعت قائلة: «ألف باء؛ لإنشاء تنظيم تكفيري وتخويف الشباب وحثهم على ترك الدنيا؛ أول شيء يدرس هو عذاب القبر وأهوال يوم القيامة، كيف تدرسونها لأطفال المرحلة الابتدائية».



وواصلت حديثها: «شيوخ السلفية؛ كرهوا الشباب الصغار في كل حاجة في الدنيا، وهم سبب إلحادهم».



وأضافت أن صورة الدواعش التي يراها المسلمون عبر التلفاز، من ذبح البشر تحت شعار الله أكبر؛ أسوء من صورة كفار قريش، مشيرة إلى تعليق الناس على أفعالهم بعبارات: «لو الجنة على أيديهم نحن لا نريدها»، مؤكدة من جانبها أن الإسلام دين السماحة والاحترام والحب.



وأكدت أن الجماعات الإرهابية؛ فشلت فشلا ذريعا في استهدافها لمصر على مدار العشر سنوات الماضية أمنيا وعلى الأرض؛ مضيفة: «الحمد الله رب العالمين؛ سيناء أصبحت مطهرة من أشكالهم القذرة».