"İyiyim"



Kahramanmaraş'ta depremin 198. saatinde 1 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 14, 2023

📌Mehmetçik sevinçten birbirine sarıldı.



Kahramanmaraş'ta, 198. saatte 17 yaşındaki Muhammed enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 14, 2023

ونجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج شقيقين من تحت الأنقاض بولاية قهرمان مرعش.وتمكنت الفرق من الوصول إلى الفتى محمد أنس ينينار (17 عامًا) وشقيقه باقي (21 عامًا) من تحت أنقاض المبنى الذي كانوا يقطنونه في حي "ستوتشو أمام" بقضاء دولقدير أوغلو، ونقل الشقيقان المصابان مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.وفي وقت لاحق، تم الكشف عن إنقاذ شخص ثالث في أدي يمان بجنوب تركيا.وبثت وسائل إعلام رسمية، لقطات لعمال الإنقاذ يحملون شخصين على محفتين في انتظار وصول سيارات الإسعاف.وكان الزلزال وقع فجر يوم الاثنين السادس من فبراير شباط بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر وأسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا.وتستمر عمليات الإنقاذ رغم تلاشي الآمال تدريجيا في العثور على ناجين، اليوم الثلاثاء، في تاسع يوم بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وطال أجزاء من سوريا في واحدة من أسوأ الكوراث الطبيعية عبر التاريخ.