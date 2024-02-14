أحد مقاتلي القسام يتحدى الاحتلال: تعالوا نفرجكم كيف تعامل الرجال

قال أحد مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن الاحتلال لا يستقوي إلا على المدنيين.



وأضاف في إصدار بثته القسام، مساء الأربعاء: «الاحتلال يظن أنه يقتل المدنيين بزعم أننا موجودون بين المدنيين.. نحن الآن موجودون في منطقة خالية من المدنيين تماما».



وتابع: «العدو السافل لا يستقوي علينا كرجال في الميدان الذي حدّد هو مكانه، وأمر الناس بالإخلاء منه والناس أخلت بالفعل، وجئنا للمكان الذي أخلى فيه، لكن هذا العدو يقتل أطفالنا ونساءنا وأطفال الناس في بيوت الآمنين».



واستكمل: «العدو بيقتلهم بطائرات إف 16.. بيستقوي على النساء والعجائز وكل المدنيين في البيوت الآمنة.. أما نحن كمقاتلين في الميدان.. يجيلنا ونفرجه كيف تعامل الرجال».







مشاهد حصلت عليها الجزيرة لما قالت كتائب القسام إنها لاشتباكات من النقطة صفر بين مقاتليها والجيش الإسرائيلي في خان يونس #حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/zlv6s8Amhx — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 14, 2024