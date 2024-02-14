 أحد مقاتلي القسام يتحدى الاحتلال: تعالوا نفرجكم كيف تعامل الرجال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحد مقاتلي القسام يتحدى الاحتلال: تعالوا نفرجكم كيف تعامل الرجال

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 8:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 8:32 م
قال أحد مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن الاحتلال لا يستقوي إلا على المدنيين.

وأضاف في إصدار بثته القسام، مساء الأربعاء: «الاحتلال يظن أنه يقتل المدنيين بزعم أننا موجودون بين المدنيين.. نحن الآن موجودون في منطقة خالية من المدنيين تماما».

وتابع: «العدو السافل لا يستقوي علينا كرجال في الميدان الذي حدّد هو مكانه، وأمر الناس بالإخلاء منه والناس أخلت بالفعل، وجئنا للمكان الذي أخلى فيه، لكن هذا العدو يقتل أطفالنا ونساءنا وأطفال الناس في بيوت الآمنين».

واستكمل: «العدو بيقتلهم بطائرات إف 16.. بيستقوي على النساء والعجائز وكل المدنيين في البيوت الآمنة.. أما نحن كمقاتلين في الميدان.. يجيلنا ونفرجه كيف تعامل الرجال».



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