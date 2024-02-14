السفير الأمريكي بقطر: نهدف لاستحداث خطة يمكن أن تقود إلى قيام دولة فلسطينية

قال السفير الأمريكي لدى قطر تيمي ديفيس، إن الولايات المتحدة تتواصل مع العديد من الأطراف العربية منذ السابع من أكتوبر الماضي بهدف التوصل إلى حل سلمي للنزاع (بين الفلسطينيين والإسرائيليين).



وأضاف خلال مقابلة مع قناة «الجزيرة»، اليوم الأربعاء، أنّ بلاده تهدف أيضًا استحداث خطة لا عودة فيها يمكن أن تقود إلى قيام دولة فلسطينية.



وأشار السفير الأمريكي إلى أنّ هذا المسار يُمكن أن يساهم في تحقيق السلام في المنطقة.



وعبّر عن حالة من التفاؤل الحذر بشأن المفاوضات الجارية في الوقت الحالي للتوصل إلى صفقة في الفترة المقبلة.



ونقلت القناة عن السفير الأمريكي قوله إن تأمين الملاحة البحرية إحدى المهام التي تؤديها الولايات المتحدة.