باسل السيسي: حد السحب اليومي يُعيق شركات السياحة من سداد رسوم خدمات الحج للسعودية ‏

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن القواعد المالية للبنك المركزي بشأن تنظيم خدمات الإيداع والسحب النقدي بالبنوك؛ لا تتناسب مع طبيعة عمل شركات السياحة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر شاشة «CBC» أن النظام يمثل عائقًا كبيرًا أمام شركات السياحة، موضحا أن الشركات لا تزال تنتظر آلية جديدة لاسترداد هذه الأموال لسداد خدمات الحج.

وأوضح أن النظام الحالي، لا يسمح سوى بسحب 150 ألف جنيه فقط يوميا، مؤكدا أن الشركات بحاجة إلى 200 يوم لسحب رصيدها من البنوك، لتسديد خدمات الحج في المملكة العربية السعودية، لا سيما بعد إيداع الشركات كامل قيمة رحلات الحجاج في البنوك.

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية وضعت توقيتات زمنية محددة كحد أقصى لإنهاء خدمات التعاقد على موسم الحج، مشيرا إلى أن «الوقت يمر دون أي تجاوب أو مشاركة حكومية».

ودعا «السيسي» إلى التعجيل بالسماح لشركات السياحة بتحصيل أرصدتها لدى البنوك على وجه السرعة، بالإضافة إلى تدبير وسيلة للحصول على النقد الأجنبي لتحويله إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة في الأساس.