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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين: طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت بمجلس الأمن قد يساعد مفاوضات القاهرة

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 9:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 9:44 م

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن التعجيل بطرح مشروع القرار الجزائري الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة للتصويت أمام مجلس الأمن، يمكن أن يكون عاملًا إيجابيًّا لصالح المفاوضات الجارية حاليًّا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن هذه الخطوة تساعد المفاوضين في القاهرة، من الأطراف التي تعمل على التوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى.

وشدد على ضرورة تكثيف الضغط على الجانب الإسرائيلي للتسريع من أجل إتمام هذه الصفقة، مؤكدا أن مصر وقطر تدركان وتؤيدان هذا الأمر كما أنهما جزءٌ منه.

وكانت الجزائر، الممثل العربي في مجلس الأمن، قد وزعت مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

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