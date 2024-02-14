الاتحاد الإنجليزي يوافق على صفقة بيع 25% من أسهم مانشستر يونايتد

وافق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على صفقة شراء السير جيم راتكليف 25% من أسهم نادي مانشستر يونايتد.

وتم إدراج تأكيد على أن رابطة الدوري الإنجليزي قد أعطت مساء أول أمس الاثنين موافقتها على الصفقة في بيان عرض العطاء المعدل لهيئة الأوراق المالية والبورصة اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أعطاء الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الضوء الأخضر للصفقة يعد إحدى الخطوات الأخيرة المتبقية، ولكن لا يمكن إتمام الصفقة إلا بانتهاء إجراء العطاء بشأن أسهم الفئة الأولى

وأشارت إلى أنه تم تمديد الفترة التي يمكن خلالها طرح أسهم الفئة الأولى للأسهم للبيع من جانب ملاكها من 14 شباط/فبراير حتى مساء يوم 16 فبراير.

وذكرت "بي أيه ميديا"أيضا أن استكمال الصفقة لن يتم بعد غلق إجراءات العطاء ، ولكن يبدو من المرجح أن يتم ذلك في الأسبوع المقبل.

وتأتي موافقة الرابطة عقب قيام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم باستكمال اختبار للملاك الجدد ومديري النادي

وتم الكشف عن هذه الصفقة على هامش احتفالات عيد الميلاد حيث تشمل شراء حصة 25% من أسهم النادي واستثمار 300 مليون دولار في البنية التحتية.