كشفت الميزانية العام للسعودية بالعام 2023، ارتفاع إجمالي المصروفات إلى نحو 1.29 تريليون ريال(الدولار يساوي 3.75 ريال)، مقابل 1.16 تريليون ريال بالعام 2022، بارتفاع نسبته 11%.

وأظهر التقرير الصادر عن وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية جاء بالصدارة، بإجمالي مصرفات بلغ 255.9 مليار ريال لعام 2023، مقارنة بنحو 226.64 بالعام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 13%.

وجاء القطاع العسكري بالمركز الثاني، من حيث حجم المصروفات، بإجمالي بلغ 254.48 مليار ريال، في عام 2023، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 12%، مقارنة بحجم المصروفات بالقطاع خلال عام 2022، والذي بلغ نحو 228 مليار ريال.

وسجلت الميزانية السعودية عجزا بقيمة 80.95 مليار ريال في العام المالي 2023، مقارنة مع فائض قيمته 103.86 مليار ريال في العام المالي 2022.

وانخفضت الإيرادات النفطية 12 % خلال 2023 لتصل إلى 754.6 مليار ريال، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 11 % إلى 458 مليار ريال.

وسجلت الميزانية عجزا يقدر بـ81 مليار ريال العام الماضي.