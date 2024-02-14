محافظ دمياط تزور مصابى غزة بالمستشفى التخصصي للاطمئنان على حالتهم الصحية

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم، مستشفى دمياط التخصصي، للاطمئنان على الحالة الصحية للأشقاء الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء العدوان المتزايد على قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بحضور الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وتضمنت جولة محافظ دمياط، التواصل مع الطاقم الطبى الذي كان في استقبال المصابين بالمستشفى للوقوف على الحالة الصحية لهم، كما تابعت محافظ دمياط الإجراءات الطبية والعمليات الجراحية التي سيتم اجراؤها للمصابين وذويهم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقديم أفضل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، ومتابعتهم من خلال الكوادر الطبية بشكل مستمر لحين تماثلهم الشفاء، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كل الاحتياجات للمواطنين.

وأضافت محافظ دمياط، أن هناك حرص شديد من قبل الدولة على تقديم كل أوجه الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينين، والوقوف بجانبهم في تلك الظروف العصيبة التي يمر بها قطاع غزة في إطار التعاون الوثيق والتضامن بين الشعبين المصرى والفلسطيني.