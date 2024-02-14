ميدو: مجلس لبيب حقق طفرة كبيرة في نادي الزمالك

طالب أحمد حسام ميدو، مهاجم الزمالك السابق جماهير الأبيض بالصبر على مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، وعدم الانسياق وراء من يبحثون عن مصلحتهم الشخصية.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "الجميع لاحظ الطفرة الكبيرة في نادي الزمالك منذ تولي مجلس إدارة حسين لبيب المسئولية".

وأضاف: "الزمالك مر بفترة صعبة، أكثر من 100 يوم لمجلس إدارة حسين لبيب الآن، وهذا المجلس قام بأمور مهمة لإعادة الزمالك إلى الطريق الصحيح والاستقرار".

وتابع: "أرى أصوات معارضة كبيرة لمجلس إدارة الزمالك، كأنها تنتظر أي خطأ لمجلس الإدارة كي يتحدثوا عنه".

وأكمل: "مجلس إدارة الزمالك يحتاج للوقت من أجل تنظيم استراتيجيته، لا يمكن لأحد أن يحل جميع الأزمات في 3 أشهر فقط".

وواصل: "أطالب جماهير الزمالك بالصبر وعدم الانسياق وراء من يبحثون عن مصلحتهم، بل عليه أن يصطادهم، هناك من يبحث عن مصلحته فقط، وليس مصلحة النادي".

وأتم ميدو تصريحاته قائلًا: "حل أزمات الزمالك لم يكن سهلًا، خصوصًا أن مجلس الإدارة جاء في أجواء غير مستقرة، وأي مشروع كرة القدم كي ينجح يحتاج للوقت وأكثر من فترة انتقالات".