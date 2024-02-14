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ميدو: مجلس لبيب حقق طفرة كبيرة في نادي الزمالك

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:04 ص

طالب أحمد حسام ميدو، مهاجم الزمالك السابق جماهير الأبيض بالصبر على مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، وعدم الانسياق وراء من يبحثون عن مصلحتهم الشخصية.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "الجميع لاحظ الطفرة الكبيرة في نادي الزمالك منذ تولي مجلس إدارة حسين لبيب المسئولية".

وأضاف: "الزمالك مر بفترة صعبة، أكثر من 100 يوم لمجلس إدارة حسين لبيب الآن، وهذا المجلس قام بأمور مهمة لإعادة الزمالك إلى الطريق الصحيح والاستقرار".

وتابع: "أرى أصوات معارضة كبيرة لمجلس إدارة الزمالك، كأنها تنتظر أي خطأ لمجلس الإدارة كي يتحدثوا عنه".

وأكمل: "مجلس إدارة الزمالك يحتاج للوقت من أجل تنظيم استراتيجيته، لا يمكن لأحد أن يحل جميع الأزمات في 3 أشهر فقط".

وواصل: "أطالب جماهير الزمالك بالصبر وعدم الانسياق وراء من يبحثون عن مصلحتهم، بل عليه أن يصطادهم، هناك من يبحث عن مصلحته فقط، وليس مصلحة النادي".

وأتم ميدو تصريحاته قائلًا: "حل أزمات الزمالك لم يكن سهلًا، خصوصًا أن مجلس الإدارة جاء في أجواء غير مستقرة، وأي مشروع كرة القدم كي ينجح يحتاج للوقت وأكثر من فترة انتقالات".


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