عبدالسند يمامة يترأس الاجتماع الأول للجنة الاستشارية بالوفد

ترأس الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الاستشارية المشكلة من رئيس الحزب، وبحضور أعضاء اللجنة الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد وفؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا والمهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا.

وبحسب بيان صادر عن حزب الوفد، أصدرت اللجنة، بيانا أوضحت فيه البدء في فحص وإعداد وتنقية رغبات الاعضاء الطالبين الانضمام للجان النوعية والتأكد من استيفاء طلباتهم للشروط التي وضعها رئيس الحزب، وتكليف شئون العضوية بالحزب لتلقي طلبات الراغبين في الانضمام للجان النوعية اعتبارا من اليوم التالي للموعد الذي سبق وحدده رئيس الحزب وحتي 1 مارس المقبل.

وتابع: "بخصوص اللجان العامة سيتم فحص ودراسة موقف اللجان العامة في كل المحافظات، وتعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من جميع تشكيلات اللجان النوعية واللجان العامة بالمحافظات".