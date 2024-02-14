كشفت إحدى شركات التسويق، عن تعاونها مع الموسيقار العالمي عمر خيرت؛ لتنظيم احتفالية ضخمة تليق بتاريخه الفني، وتعد تكريما وتقديرًا لتاريخه العريق في عالم الموسيقى واحتفالًا بمسيرته الطويلة وعطائه الفني الحافل، لتقام في 7 يونيو 2024، في مكان تاريخي يليق بالحدث الاستثنائي.

فيما يتولى المايسترو المتميز ناير ناجي، قيادة الفرقة الموسيقية، وسيشهد الحفل العديد من المفاجآت الأخرى ومن المتوقع أن تعُلن عنها الشركة المنظمة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الحفل في إطار جهود الشركة لتنظيم الفعاليات الفنية والثقافية في مختلف الأماكن الأثرية والتاريخية المتميزة في مصر، بالتنسيق مع وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، من أجل إبراز صورة إيجابية عن مصر، والترويج للسياحة المصرية، فضلًا عن إحياء التراث الثقافي المصري، مما يساهم في زيادة الدخل القومي وحدوث تنمية اقتصادية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت الحفل الفني الضخم، ويقدّم فيه روائع من مقطوعاته الفنية الساحرة المليئة بالمشاعر والذكريات والتي ينتظرها جمهوره في كل حفل ومنها، قضية عم أحمد، وجه القمر، زي الهوا، ضمير أبلة حكمت، وغيرها.

من جانبه، قال مؤسس والعضو المنتدب للشركة المسئولة عن الحفل: «نحن سعداء بالتعاون مجددا مع الموسيقار العالمي عمر خيرت، الذي يٌعد علامة بارزة وخالدة في عالم الموسيقى لتقديم أمسية ساحرة فريدة من نوعها، من خلال عزف مقطوعاته الفنية الشهيرة عبر البيانو، والتي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور وقلوب الكثيرين من أجل الارتقاء بالذوق الفني العام».

وأضاف أن الحفل سيشهد تكريم خاص لهذا الأسطورة المصرية تقديرًا لتاريخه المميز وما حققه من نجاح كبير على المستوى الفني.