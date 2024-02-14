 الصين: قطاع تصنيع السيارات يسجل توسعا مطردا في عام 2023 - بوابة الشروق
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الصين: قطاع تصنيع السيارات يسجل توسعا مطردا في عام 2023

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 11:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 11:47 ص

سجل قطاع تصنيع السيارات في الصين، نموا قويا في عام 2023، بحسب ما أظهرته بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاربعاء.

وارتفعت القيمة المضافة الصناعية للقطاع في العام الماضي بنسبة 13% على أساس سنوي، وكان معدل النمو أعلى بـ8 نقاط مئوية عن معدل نمو الصناعة التحويلية بأكملها في البلاد، وفقا للجمعية.

وبلغت إيرادات التشغيل المجمعة لهذا القطاع 10.1 تريليون يوان (نحو 1.42 تريليون دولار أمريكي) في عام 2023، بزيادة نسبتها 11.9% عن العام الأسبق.

وارتفع إجمالي أرباح الشركات في القطاع بنسبة 5.9% على أساس سنوي ليصل إلى 508.63 مليار يوان، وفقا للبيانات.

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