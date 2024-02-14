ارتفاع صادرات المخلفات البلاستيكية الألمانية إلى آسيا العام الماضي

قالت رابطة إدارة المخلفات، إن صادرات المخلفات البلاستيكية الألمانية إلى آسيا ارتفعت بنحو 50% خلال العام الماضي.

وأجابت الرابطة على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) قائلة إنه خلال عام 2023، تم شحن نحو 158 ألف طن من مخلفات البلاستيك من ألمانيا إلى آسيا، بزيادة بواقع نحو 51 ألف طن مقارنة بعام 2022.

وكانت صادرات المخلفات قد ارتفعت بالفعل خلال عام 2022، ولكن بنسبة طفيفة بلغت 6% في ذلك الوقت. وتضمن هذا الصادرات إلى دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام.

ويشار إلى أنه يتم إعادة تدوير أكثر من 6 ملايين طن من مخلفات البلاستيك في ألمانيا سنويا، ولكن نسبة الصادرات الآسيوية ضئيلة. ولا يتم تصنيف هذه الصادرات على أنها مخلفات، ولكن مواد خام يتم معالجتها لتصبح منسوجات أو أعمدة في الشوارع أو مقاعد.

ومن وجهة نظر قطاع إدارة المخلفات، فإن كمية معينة من مثل هذه الصادرات تعد جزءا من الأنشطة الاعتيادية ضمن العولمة. ويمكن تلبية الطلب على مثل هذه المواد الخام في مناطق أخرى بالعالم وسد حاجة الاقتصاديات المحلية.

ومع ذلك، أشار نشطاء البيئة إلى أن القواعد والفحوصات أضعف في الدول الأكثر فقرا، وأن بعض الصادرات ينتهى بها الأمر كمخلفات. وتدعو منظمة جرين بيس المعنية بالبيئة لحظر مثل هذه الصادرات.