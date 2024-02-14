إسرائيل: ممثلون عن أسر المحتجزين يتوجهون إلى لاهاي لتقديم شكوى عن ارتكاب حماس جرائم حرب

من المقرر أن يتوجه حوالي 100 من ممثلي أسر المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في غزة، إلى لاهاي، حيث يعتزمون تقديم شكوى بشأن جرائم الحرب، اليوم الأربعاء، ضد قادة الحركة، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه "في مؤتمر صحفي، عند مدرج المطار، نظمه /منتدى أسر الرهائن والمفقودين/، قال عوفري بيباس- شقيقه ياردن محتجز في غزة مع زوجته وطفليهما الصغيرين، "إنهم تحت رحمة إرهابيين، قتلوا واغتصبوا وعذبوا، والأمر لا ينتهي".

وقال بيباس: "اليوم سنصنع التاريخ. إنه جزء مهم في كفاحنا، كمواطنين في بلدنا والعالم. لنقول /لا أكثر/. هذه ليست قصتنا فقط، إذا لم نوقف ذلك، فغدا ستكون قصة العالم".

وتضغط مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل وقف أطول لإطلاق النار في حرب غزة. وكجزء من اتفاق محتمل، سيتم تبادل المحتجزين في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين في إسرائيل على عدة مراحل.

وخلال وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر وقطر والولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، تم إطلاق سراح 105 محتجزين مقابل 240 سجينا فلسطينيا.

ولا يزال هناك حاليا 134 شخصا محتجزين لدى حماس، لكن إسرائيل تقدر أن 30 منهم على الأقل لم يعودوا على قيد الحياة.