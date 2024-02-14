«إير بي إن بي» تعتزم التوسع في أوروبا

تعتزم منصة تأجير المساكن عبر الإنترنت (إير بي إن بي) التوسع في سويسرا وهولندا وبلجيكا، بعد نجاحها في ألمانيا، رغم أنها مازالت في البداية في هذه الدولة على حد قولها.

وقال بريان شيسكي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة الأمريكية إن (إير بي إن بي) تعتمد أيضا على الذكاء الاصطناعي لتغيير تجربة المستخدمين مع تطبيقها تماما.

من ناحية أخرى قالت (إير بي إن بي) إن إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الماضي زادت بنسبة 17% سنويا إلى 2ر2 مليار دولار، حيث تم عرض أكثر من 7ر7 مليون وحدة سكنية للإيجار لليلة واحدة على المنصة بنهاية العام الماضي بزيادة نسبتها 18% عن العام السابق. وكان النمو الأكبر من نصيب منطقتي آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.

في الوقت نفسه قال شيسكي إنه هناك تسعة عملاء لدى أيربنب يبحثون عن شقة أو غرفة سكنية للإيجار مقابل كل عميل يقيم في فندق وهو ما يعني وجود فرصة كبيرة أمام عرض المزيد من الغرف للإيجار على المنصة.

في المقابل سجلت (إير بي إن بي) خسائر بقيمة 349 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل أرباح بقيمة 319 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وأرجعت الشركة الخسائر إلى سداد أعباء ضريبية غير متكررة بقيمة مليار دولار.