تراجع أرباح كومنولث بنك أوف أستراليا خلال النصف الأول

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أعلنت مجموعة كومنولث بنك أوف أستراليا المصرفية الاسترالية اليوم الأربعاء تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر الماضي بنسبة 8% سنويا إلى 76ر4 مليار دولار أسترالي.

وعلى أساس نقدي بلغ صافي الأرباح بعد حساب الضرائب 02ر5 مليار دولار أسترالي بانخفاض نسبته 3% سنويا، وهو ما يعكس ثبات أرباح إيرادات التشغيل مع ارتفاع نفقات التشغيل، مقابل انخفاض تكلفة الديون المتعثرة.

وبلغت أرباح تشغيل البنك خلال النصف الأول من العام الحالي 65ر13 مليار دولار بفضل نمو حجم العمليات وزيادة دخل الرسوم، مقابل انخفاض هامش الأرباح.

وقررت إدارة البنك صرف توزيعات نقدية مؤقتة بمعدل 15ر2 دولارا لكل سهم بزيادة نسبتها 2% سنويا.