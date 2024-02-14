في خطوة مفاجأة اختار الفنان هاني رمزي الخروج من عباءة الأدوار الكوميدية في موسم رمضان المقبل 2024، حيث يلعب بطولة مسلسل "بدون مقابل" الذي يتعرض لبطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب.

ويؤدي هاني رمزي دور ضابط شرطة متقاعد في عمر 50 عاما؛ بسبب إصابته بمرض نادر، لكن يحدث أمر جلل يدفعه للعودة للخدمة من جديد، ولأول مرة يظهر هاني رمزي في دور أب لفتاة طالبه بالجامعة، كما تجمعه قصة حب غريبة بين سيدتين دون الارتباط بإحداهما، وتلعب دوريهما الفناتين نسرين طافش وداليا البحيري.

ويظهر هاني رمزي ضمن أحداث المسلسل بلوك جديد ومختلف تماما عما اعتاد الظهور به خلال الفترة الماضية، حيث يصور مشاهده مطلقا لحيته وشاربه لكي يتناسبا مع طبيعة الشخصية التي يقدمها في المسلسل.

مسلسل "بدون مقابل" تأليف حسام موسي، وإخراج جمال عبد الحميد العائد للإخراج مرة أخرى بعد سنوات طويلة من الغياب، ويشارك في البطولة كل من وفاء عامر وعمرو عبد الجليل وخالد سليم، ونضال الشافعي وغيرهم.