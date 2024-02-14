إصابة 11 فلسطينيا خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية

أعلنت مصادر طبية وأهلية فلسطينية، إصابة 11 شابا برصاص الاحتلال، بينهم إصابتان حالتهما خطرة للغاية، خلال اقتحام قوات لبلدة بيت أمر شمال الخليل.

وبحسب ما نشرته وكالة «معًا»، أضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، وشرعت بإطلاق الرصاص الحي باتجاه الشبان ما أسفر عن 11 إصابة.

وقد عملت طواقم إسعاف الهلال الأحمر ومتطوعون على إسعاف المصابين، ونقلهم إلى مستشفيات الخليل وعيادة طبية في البلدة، لتلقي العلاج.

ومن بين الإصابات التي تم إسعافها: إصابة بالرصاص الحي بالقدم لشاب 18 عامًا، وإصابة طفل بالرصاص الحي بالقدم، وإصابة بالرصاص الحي بالفخذ لشاب يبلغ من العمر 17 عامًا، وإصابة بالرصاص الحي بالفخذ لشاب 17 عامًا، وإصابة بالرصاص الحي في الظهر لشاب 35 عاماً.