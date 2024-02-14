تتمتع نباتات البيئة الصحراوية، بالقدرة على النمو في المناطق ذات التربة الجافة والقاحلة وقليلة المياه، فبإمكانها التكيف والبقاء على قيد الحياة، رغم افتقار المناطق التي تنمو بها إلى أبسط مقوماتها، كما تمتلك العديد من السمات التي تساعدها على مقاومة الظروف الجافة والحارة.

ويقول الدكتور جمال غريب، أحد أبناء الوادي الجديد والحاصل على الدكتوراة في علم النباتات، إنه الصحاري تبدو مجافية للحياة والأحياء، لكن بعض الكائنات الجلدة من نبات وحيوان تتجاوز هذا الجفاء بما لها من قدرة على العيش بالقليل القليل من الماء.

والنباتات الصحراوية كغيرها من النبت لا تستغني عن الماء لتنمو وتتكاثر لكنها تجابه ندرة الماء بتكيفات متباينة، فبعض هذه النباتات ذو جذور طويلة جدا تمتد إلى تربة الأعماق الرطبة، وبعضها الآخر تنتشر جذوره في شبكة على مقربة من السطح بحيث تتلقى القدر الأقصى من الماء حين تمطر.

وقال غريب، في حديث مع "الشروق"، إن النباتات الصحراوية تمتلك الأوراق والجذور والسيقان القادرة على امتصاص الرطوبة التي تتواجد على سطح النباتات، وتمتلك أنسجة إسفنجية داخلية قادرة على تخزين المياه، وتنمو النباتات بشكل متباعد، حتى لا تتشارك معا في النسب المنخفضة للرطوبة الموجودة في التربة، مؤكدا أن العديد من هذه النباتات تتصف بفوائدها المتعددة، فتدخل في وصفات الطب الشعبي، وتعتبر مصدرا للأخشاب وبديلا عن الوقود، وتؤكل بعض أنواعها، وتستخدم في الزراعات التجميلية، لكن بعضا منها بدأ في الانقراض بسبب اندثار الغطاء النباتي الطبيعي، الناجم عن الرعي الجائر والزحف العمراني السريع ونمو المدن خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف أنه من بين هذه النباتات "الحنظل" المعروف بمسمى "العلقم" وهو نبات حولي زاحف، مشهور بمرارته الشديدة، وينمو في المناطق الصحراوية الحارة والجافة وينتشر في صحراء محافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى أن لب ثماره غير الناضجة والمجففة تستخدم في تركيب أدوية الطب الشعبي لعلاج حالات الإمساك المزمن وتنشيط حركة الأمعاء، ويستخدم اللب والأوراق لعلاج الأورام السرطانية، والبذور غنية بالدهون والبروتينات وتؤكل بعد نقعها بالماء، كما تستخرج منها الزيوت، علاوة على علاج أمراض العظام والروماتيزم.

وأشار إلى أن الصحراء غنية بالنباتات، مثل شجيرة النار، وهي ذات ثمار حمراء متوهجة كروية شائكة، تزرع في المناطق الصحراوية لتثبيت الرمال ويأكل البعض أوراقها وتستخرج التوابل من ثمارها، وتمضغ الأوراق الجافة لمعالجة أوجاع الأسنان، وتستخدم أخشابها للتدفئة، ونباتات "الهوهوبا أو الشوك المقدس، والسنامكي، والمظلة الشوكية، والشوع والقرم والغاف، والكرز الشتوى"، وأغلبها يستخدم في وصفات الطب الشعبي.