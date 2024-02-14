بايدن ينتقد تصريحات ترامب بشأن الناتو بعبارات قاسية

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن تصريحات سلفه دونالد ترامب الأخيرة بشأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعبارات قاسية.

وقال بايدن يوم الثلاثاء ردا على تصريحات ترامب أنه لن يمنح الحماية من روسيا لشركاء الناتو الذين لا يوفون بالتزاماتهم المالية: "بحق السماء إنها حمقاء، إنه مخجلة، إنها خطيرة وتخالف المبادئ الأمريكية".

وقال بايدن: "لم ينحنِ أي رئيس آخر في تاريخنا لديكتاتور روسي. اسمحوا لي أن أقول هذا بأكبر قدر ممكن من الوضوح: لن أفعل ذلك أبدا".

كان ترامب، الذي يريد منافسة بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، قال في ظهور في حملته الانتخابية في وقت سابق هذا الأسبوع إن "رئيس دولة عظيمة" سأله ذات مرة عما إذا كانت الولايات المتحدة ستظل تحمي هذا البلد من روسيا إذا لم تدفع نفقاتها الدفاعية.

وأجاب: "لا ، لن أفعل".

وأضاف ترامب أنه "سيشجعها (روسيا) على فعل ما تريد".

وتساءل بايدن يوم الثلاثاء: "هل يمكنك أن تتخيل رئيسا سابقا للولايات المتحدة يقول ذلك؟ العالم كله سمع ذلك... أسوأ شيء هو أنه يعني ذلك".

وقال بايدن: "عندما ينظر (ترامب) إلى الناتو ، فإنه لا يرى التحالف الذي يحمي أمريكا والعالم... إنه يرى (جهة) تبتز من أجل الحماية".

ويعتمد حلف الناتو على مبدأ الردع. وتنص المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي على أن الهجوم المسلح ضد واحد أو أكثر من الحلفاء يعتبر هجوما ضدهم جميعا.

وأشار بايدن إلى أن المادة 5 لم يتم تفعيلها إلا مرة واحدة في تاريخ الناتو، وكان ذلك دعما للولايات المتحدة بعد الهجمات الإرهابية ضدها في 11 سبتمبر 2001.