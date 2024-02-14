 فيديو.. صحة غزة: الاحتلال يحاول إرهاب الطواقم الطبية بمجمع ناصر لإخراجه عن الخدمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. صحة غزة: الاحتلال يحاول إرهاب الطواقم الطبية بمجمع ناصر لإخراجه عن الخدمة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 11:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 11:03 ص

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «الوضع يزداد سوءًا بالنسبة للقطاع الصحي»، منوهًا بأن «الاحتلال لايزال يحاصر مجمع ناصر الطبي في محافظة خانيونس».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الغد»، صباح الأربعاء، أن «الاحتلال يطلق النار بشكل كثيف في محيط وداخل ساحات المجمع، وحاول إجبار النازحين على الخروج تحت النيران من المجمع إلى شارع البحر».

ونوه أن الاحتلال هدّد الأطقم الطبية والنازحين بشكل واضح أمس الثلاثاء، عبر قنص 3 مواطنين استشهدوا على الفور، وقنص 10 آخرين أصيبوا بإصابات بالغة في منطقتي الرأس والصدر.

ولفت إلى أن «الاحتلال يحاول إخراج المجمع عن الخدمة تمامًا، وبث الإرهاب والرعب في نفوس الكوادر البشرية العاملة»، قائلًا إن «المجمع يأوي 450 مريضًا وجريحًا و10 آلاف نازح».

وأشار إلى أن «الاحتلال منع إدخال الأدوية والوقود والطعام إلى المجمع الطبي، ويرفض إخراج النفايات من داخل الأقسام والساحات، فضلًا عن أنه قنص كل خزانات المياه؛ ما أدى إلى عطلها والنقص الحاد في مياه الشرب ومياه النظافة الشخصية».

وذكر أن «الأطقم والأهالي لا تستطيع دفن الجثامين خارج المجمع، ما يضطرهم لإقامة مقابر جماعية لمن تسعفه الإمكانيات انتشاله من الساحات؛ التي يستهدفها الاحتلال بالقناصة بشكل مباشر».

وجدد التحذير من أن «الاحتلال مازال يحاصر ويقتحم مستشفى الأمل التابع لجميعة الهلال الأحمر الفلسطيني والعبث بمحتوياته».

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