أحد مقاتلي القسام: المقامون في عُقدَهم القتالية وينتظرون العدو في المناطق التي أمر هو بإخلائها

قال أحد مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن الاحتلال يكذب ويسوّق أنه يقصف المنازل من أجل قتل قادة حماس أو مقاتلي القسام.

وأضاف في إصدار بثته القسام، مساء الأربعاء، أن مقاتلي القسام في عُقدَهم القتالية المتقدمة، وينتظرون الاحتلال في المناطق التي أمر هو بإخلائها.

وتابع: «إذا كان هذا العدو يفكر إنه يقدر يفكك حماس فهو واهم وأمامه الكثير ليفكك حماس، ونحن سنفكك آلياته قبل أن يفكر هو أن يفكك قدرات كتائب القسام لأن كتائب القسام وحركة حماس ليست نبتة شيطانية في هذه الأرض، لكنها نبتة من صلب هذه الأرض والشعب».

وشدد على أن الاحتلال سيدرك بعد انتهاء المعركة، أنه كان واهم ويبحث عن السراب.